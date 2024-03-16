Kahramanmaraş’ta yanan ormanlar küllerinden yeniden doğuyor

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Bulutoğlu mevkiinde yaşanan orman yangınının ardından zarar gören alanlar Kahramanmaraş’ta görev yapan basın mensupları ile tekrardan hayat buluyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte fidanlar toprakla buluştu. Basın Mensuplarının diktiği Fidanlar toprakla buluşurken dikilen alanlara ise Basın Hatıra Ormanı adı verildi.

“1 MİLYON 350 BİN FİDAN DİKİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları belirtti; “Onikişubat ilçesi Bulutoğlu mevkiinde yaşanan orman yangınının ardından zarar gören alanlar Kahramanmaraş’ta görev yapan basın mensupları ormanlık alana fidan dikerek toprakla buluşturuyor. 2 milyon 121 bin hektar. Bu alanın % 30’una tekabül eden de 634 bin hektarı ormanlık saha. Tabii bu 2 ilden meydana gelmekte. Bir tanesi. Gaziantep bir tanesi Kahramanmaraş ilimizin ormanlık alanı 521 bin hektar. Ve ormanlık alan oranında % 36. Türkiye ormanlık alanı % 30’a tekabül ediyor demiştim. Yani Türkiye ormanlık alanından yüksek. % 36 lık bir orana sahip bir ormanlık alana sahibiz. Bu alanlarda her yıl ormanlık alanlarımızı artırmak için fidan dikimlerimize devam ediyoruz. 2023 yılında 1.133 hektar alana 1 milyon 750 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdik. 10 ton tohum ekildi. 2024 yılında işte bu yıl içerisinde ise Kahramanmaraş ilimizde 1.429 hektar alana toplamda 1 milyon 350 bin fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Ayrıca fidanlıklarımızda 2024 yılında da 2 milyon 250 bin adet fidan üretiminide gerçekleştirildi. Ormanlarımızda meydana gelen yangınlarımızın yangınların % 88’i insan kaynaklı maalesef. 2023 yılında Maraş ilimizde 110 adet yangın meydana geldi. Bu yangınlarda 360 hektar orman alanımız zarar gördü. Zarar gören alanları şu ana kadar 272 hektarlığında ağaçlandırma ve fidan dikim işlemlerini tamamladık. Geri kalan alanlarda da fidan dikim işlemlerimiz devam ediyor.

“ORMANLARIMIZIN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Karartı; 21 Mart Dünya Ormancılık Günü biliyorsunuz. Ormancılık Günü’nde de Kahramanmaraş ilimiz merkezinde Ferhuş mevkiinde geçen yıl 31 hektar kadarlık bir alan yangında zarar görmüştü. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde de bu alanın ağaçlandırmış olacağız. 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Kahramanmaraş ilimizde orman yangınları ile mücadele için şimdiye kadar Maraş’ta hiç olmamıştı. Helikopter konuşlandı ve bu helikopter bir Haziran’da başlayıp 5 Kasım’a kadar yangın söndürme görevlerini gerçekleştirdi” dedi.

“YANGIN FİLOMUZU GENİŞLETTİK”

Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, 2024 yılında da yine bir adet helikopter ve Adana’da bulunan ve Adana Maraş Hatay bölge müdürlüklerine hizmet edecek diyerek; “1 adet havadan yangın söndürme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Yangın filomuzdan da kısaca bahsetmek isterim. Bu sene 2 adet arazözümüz de yangın filomuza katıldı ve toplam 34 adet arazözümüz bulunmakta. 12 tane su tankı ile 50 orman yangını ilk müdahale aracımız bulunmakta. Ve Orman Bölge Müdürlüğümüze 24 adet yangın havuzu var. Helikopterlerin su alabileceği, yangın havuzu bulunmakta ve 54 adet baraj ve gölet olmak üzere toplam 70 adet. Su kaynağımız mevcuttur Yangınlara daha erken müdahale edebilmek, daha erken tespit edebilmek için 7 adet de gözetleme kulemiz mayıs, kasım aylarında, 7 ay boyunca 24 saat suretiyle gözetleme işlemleri devam etmektedir. Şu an bulunduğumuz Bulutoğlu mevkiinde 20 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.49’da yangın ihbarı gelmiştir. Ve 11 dakika gibi kısa bir sürede burada ilk müdahaleye başlanmıştır. 12 adet pikap, 22 arazöz, 4 dozer, 4 treyler, 9 su ikmal aracı, 4 helikopter, 2 uçak ve 271 personelle 33 saat süren yangın mücadelesinde kontrol altına alınmıştır. Aynı yıl ağaçlandırma çalışmalarımıza başlamış. Ve 20 Temmuz’da yanan saha 11 Kasım’da ağaçlandırma işlemleri tamamlanmıştır. Aynı yıl içerisinde 11 Kasım’da ağaçlandırma işlemleri tamamlanmıştır. Toplamda 198 hektarlık burada bir orman yangını meydana gelmiş. Bu alanda 40 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Ve bu alana 900 kilogram tohum ekimi yapılmıştır. Bizim gençleştirme çalışmaları dediğimiz çalışmalarda bu konuda da kısaca bilgi vermek isterim. Tabii gençleştirme ve suni gençleştirme diye ikiye ayrılır bizim gençleştirmelerimiz. Tabii gençleştirme dediğimiz ağacın üzerindeki kozalaktaki tohumdan kendi fidanı üretmesiyle gençleştirme yaparız. Buna tabii gençleştirme deriz suni gençleştirme ise fidanlıklarda ürettiğimiz fidanları gelip burada su açmak veya teras yapmak suretiyle burada dikim suretiyle gençleştirme çalışmaları yaparız” dedi.

“ORMAN YANGINLARININ ÇOĞU İNSAN KAYNAKLI”

Bu alanda yüzde 50 diyebileceğimiz yaklaşık yarısı tabii gençleştirme diyen Karartı; “Tabii yarı suni gençleştirme olmak üzere 198 hektarlık alan gençleştirilmiştir. Burada da göreceğiniz üzere kendi tohumdan gelen fidanlarımız burada görmekteyiz. Bu alanda da fidan dikimi yaptığımız teraslarda gördünüz. Fidanları görebilirsiniz. Toplamda 40 bin tane fidan dikimi yapılmıştır. Ayrıca 2023 yılında geçen sene 4 saat 2023 tarihinde yine bu Bulutoğlu mevkiinde orman yangını meydana gelmiş olup 15 nokta 7 hektar alanda hemen bu arkamızda bulunan alanda Orman yangını meydana gelmiştir. 15.7 hektar alanda 9 bin 100 adet fidan dikilmiş ve bu alana da yüz kilogram Kızılçam tohumu ekilmiş Yanan orman alanlarını biz anayasamızın güvencesinde şeklinde diyebiliriz. Çünkü anayasamızın 169. maddesi aynen şöyle söylüyor. Yanan orman alanlarının yerine yenisi yetiştirilir. Bu alanlar tarım ve hayvancılık ya da başka maksatla kullanılması mümkün değildir. Dolayısıyla yanan orman alanları, güvencesi altındadır. Bu alanlarda orman yetiştirmek hariç başkaca hiçbir faal tespitte bulunamayız. Bu anayasal sorumluluğumuzdur. Bu alanda da dediğimiz gibi 198 hektarlık alanda da çalışmalar yapılarak tekrardan ormanlaştırma alanın tekrardan ormanlaştırılması tarafımızdan yapılmıştır” dedi.