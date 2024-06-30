Kahramanmaraş’ta yangınla mücadelede yeni teknolojiler kullanılıyor

Ormanlık alanlarda piknik yapmasının yasak olmasına rağmen, çevre bilinci olmayan ve ormanlara duyarsız olan vatandaşların sigara izmaritlerini bırakarak büyük felaketlere neden olduğu dile getirildi. Bu nedenle yangınlarla mücadelede hız, tedbir, insan bilinçlendirme ve çevre bilinci gibi faktörlerin önemli olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş İtfaiyesi, yangınla mücadelede yeni teknolojileri kullanarak verimliliğini artırıyor. Anız yangınlarının yoğun olduğu dönemlerde, sırt tipi yangın söndürme cihazlarını kullanarak yakıt ve su tasarrufu sağlıyor. Yeni cihazlar, yangınla mücadelede zaman kazandırdığı gibi güç kaybını da önleyerek avantaj sağlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, Kahramanmaraş İtfaiyesi'nin yangınlarla daha etkin ve hızlı bir şekilde başa çıkmasını sağlıyor.