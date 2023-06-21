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Kahramanmaraş’ta yapılaşmaya uygun olmayan yerler belli oldu!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentte yerleşime açılacak alanların belirlenmesi için mikro bölgeleme çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş’ta yapılaşmaya uygun olmayan yerler belli oldu!

Kahramanmaraş’ta yapılaşmaya uygun olmayan yerler belli oldu!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentte yerleşime açılacak alanların belirlenmesi için mikro bölgeleme çalışması yapıldı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 15:02

Yeni yerleşim yerleri ile yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanları, uzman ekiplerce morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, arazi kullanımı ve afet risk durumu açısından incelendi.

İnceleme sonucu Kahramanmaraş’ta yapılaşmaya uyugun olmayan alanların sınırı belirlendi.

Bu alanların başında Şehir merkezi, Çarşı, Belediye, Piazza AVM, fay hatının geçtiği Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolu çevresi, Boğaz İçi konutları ve çevresi ve Doğukent bölgeleri geliyor.

Öte yandan, yapılan incelemelere göre Binevler Bölgesinde zeminin sanıldığı kadar sağlam olmadığı ortaya çıktı. Kahramanmaraş şehir merkezi imar planının yer aldığı haritada kent merkezinde Mikro bölgeleme yapılacak uygun alan bulunmadığı görüşüne yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Yapılaşmaya Uygun Olmayan Yerler Belli Oldu!
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