Kahramanmaraş’ta Yardımcı Kaynak Kitap Dağıtımı Başladı

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 81 ilde hizmet veren Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla hazırlanan LGS, TYT, AYT ve YDT yardımcı kaynak kitapları, Bakanlıkça hazırlanarak illere gönderildi. Kahramanmaraş İl Millî eğitim Müdürlüğü'ne ulaşmış olan yardımcı kaynak kitaplarının ilçelere dağıtımı öncesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce program düzenlendi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Akif Bulut ile Önder Erdem Gökşen, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü ve Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt katıldı.

Kitap dağıtım programında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Bakanlığın daha önce de kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirdiğini belirterek, “Hem resmî hem özel okullardaki tüm ders kitaplarına ek olarak beceri temelli soru bankasını başta destekleme ve yetiştirme kurslarında kullanmak üzere öğrencilerimizin istifadesine sunmuştuk. Yine bu süreçte 81 ildeki İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde hizmet veren Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla LGS, TYT, AYT ve YDT sınavlarına hazırlık olmak üzere on sekiz ayrı kitapçığı bugün itibariyle ilçelerimize dağıtmaya başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için ücretsiz dağıtılacak olan yardımcı kaynak kitaplarının öğrenciler adına büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, “Öğrencilerimizin sınavlarda başarıya ulaşmaları için Bakanlığımız hiçbir masraftan kaçınmıyor. Öğrencilerimizin de bu imkânları en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz. Bu noktada İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz, kitapların dağıtımı ve kitaplardan faydalanma konusunda gerekli gayretleri gösterecekler. Kitapların hazırlanmasında emeği geçen Ölçme Değerlendirme Merkezimize ve öğretmenlerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimize kitapların hayırlı olmasını dilerim.” ifadeleri ile sözlerini noktaladı.