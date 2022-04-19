Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi Değişiyor
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi...
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!

Kahramanmaraş’ta Yardımcı Kaynak Kitap Dağıtımı Başladı

Kahramanmaraş’ta, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce LGS, TYT, AYT ve YDT yardımcı kaynak kitapları dağıtımına başladı.

Kahramanmaraş’ta Yardımcı Kaynak Kitap Dağıtımı Başladı

Kahramanmaraş’ta Yardımcı Kaynak Kitap Dağıtımı Başladı

Kahramanmaraş’ta, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce LGS, TYT, AYT ve YDT yardımcı kaynak kitapları dağıtımına başladı.

19 Nisan 2022 Salı 18:47
banner459

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 81 ilde hizmet veren Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla hazırlanan LGS, TYT, AYT ve YDT yardımcı kaynak kitapları, Bakanlıkça hazırlanarak illere gönderildi. Kahramanmaraş İl Millî eğitim Müdürlüğü'ne ulaşmış olan yardımcı kaynak kitaplarının ilçelere dağıtımı öncesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce program düzenlendi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Akif Bulut ile Önder Erdem Gökşen, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü ve Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt katıldı.

Kitap dağıtım programında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Bakanlığın daha önce de kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirdiğini belirterek, “Hem resmî hem özel okullardaki tüm ders kitaplarına ek olarak beceri temelli soru bankasını başta destekleme ve yetiştirme kurslarında kullanmak üzere öğrencilerimizin istifadesine sunmuştuk. Yine bu süreçte 81 ildeki İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde hizmet veren Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla LGS, TYT, AYT ve YDT sınavlarına hazırlık olmak üzere on sekiz ayrı kitapçığı bugün itibariyle ilçelerimize dağıtmaya başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için ücretsiz dağıtılacak olan yardımcı kaynak kitaplarının öğrenciler adına büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, “Öğrencilerimizin sınavlarda başarıya ulaşmaları için Bakanlığımız hiçbir masraftan kaçınmıyor. Öğrencilerimizin de bu imkânları en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz. Bu noktada İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz, kitapların dağıtımı ve kitaplardan faydalanma konusunda gerekli gayretleri gösterecekler. Kitapların hazırlanmasında emeği geçen Ölçme Değerlendirme Merkezimize ve öğretmenlerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimize kitapların hayırlı olmasını dilerim.” ifadeleri ile sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yardımcı Kaynak Kitap Dağıtımı Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Kahramanmaraş'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Kahramanmaraş’ta barajlardaki doluluk yüzde 100’e ulaştı!
Kahramanmaraş’ta barajlardaki doluluk yüzde 100’e ulaştı!
Hasan Kızıldağ, ‘Türkoğlu’nda neden modern bir garaj yok?
Hasan Kızıldağ, ‘Türkoğlu’nda neden modern bir garaj yok?
Kahramanmaraş’ta Yönetici Geliştirme Eğitimleri Başladı
Kahramanmaraş’ta Yönetici Geliştirme Eğitimleri Başladı
Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı
Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber