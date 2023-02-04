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Kahramanmaraş’ta yaya yolları temizleniyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yaya yollarında kar küreme ve buzlanmayı önleyici uygulamaları sürdürüyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla yaya trafiğinde güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ta yaya yolları temizleniyor!

Kahramanmaraş’ta yaya yolları temizleniyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yaya yollarında kar küreme ve buzlanmayı önleyici uygulamaları sürdürüyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla yaya trafiğinde güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

04 Şubat 2023 Cumartesi 12:56

Gece saatlerinde şehir merkezinde başlayan kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek ve arterleri trafiğe açık tutmak için yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaya yollarında da kar küreme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, 10 araç ve 200 personelle şehir merkezinde ana caddelerde yaya yollarını temizleyerek ulaşım güvenliğini sağlıyor.

Buzlanmayı önleyecek uygulamalarla da yaya trafiğinde meydana gelebilecek olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehir genelinde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Yaya Yolları Temizleniyor!
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