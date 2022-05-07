Kahramanmaraş’ta "Yayalar İçin Güvenli Trafik" Uygulaması Yapıldı

İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yaptı.

Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki uygulamada, yayalara bilgi verilerek broşür dağıtıldı, araçlar durdurularak vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı.

Araçları durduran trafik polisleri, emniyet kemeri kontrolü yaptı, sürücülere yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu, araçlardaki çocuklara hediyeler verildi.

Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturulması amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, bayram tatili süresince fedakarca görev yapan jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.