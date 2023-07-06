Kahramanmaraş’ta Yaz Spor Okulları çocukları bekliyor

6 – 12 yaş aralığındaki çocukların katılım sağlayabileceği spor okullarında katılımcılara 25 farklı branşta eğitim verilecek.

Bir yandan şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da deprem sonrası hayatın normale dönmesi için yoğun gayret gösteriyor. Bu kapsamda, çocukları spora yönlendirmek için her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları bu yıl da çocuklarla buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen spor okullarında kayıtlar başladı. 6 – 12 yaş aralığındaki çocukların katılım sağlayabileceği spor okullarında katılımcılara uzman eğitmenler tarafından; basketbol, voleybol, güreş, taekwondo, karate, jimnastik, yüzme, halter, geleneksel okçuluk, judo, okçuluk, eskrim, wushu, masa tenisi, boks, atletizm, bisiklet, badminton, oryantiring, tenis, futbol, satranç, havalı tabanca, atıcılık ve hokey olmak üzere 25 farklı branşta eğitimler verilecek.Batıpark Spor Kompleksi, Osman Sayın Spor Salonu, Merkez Spor Kompleksi, Gençlik Merkezi, 12 Şubat Kapalı Yüzme Havuzu, 12 Şubat Tenis Kortları, Havalı Tabanca Atış Poligonu, Dulkadiroğlu İlçe Müdürlüğü, Necip Fazıl Konteyner Kent ve Kuyumcu Kent’te düzenlenecek eğitimlere yine aynı merkezlerden şahsen başvuru yapılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, başvuru ve eğitimlere ilişkin detaylı bilgiye 0344 235 17 03 numaralı hattan ulaşılabileceği belirtildi.