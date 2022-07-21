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Kahramanmaraş’ta Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları toplamda 2 bin 550 kursiyerle eğitimlerine başladı. Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere futbol, yüzme ve güreş branşlarında ücretsiz eğitimler veriliyor.

Kahramanmaraş’ta Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi

Kahramanmaraş’ta Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları toplamda 2 bin 550 kursiyerle eğitimlerine başladı. Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere futbol, yüzme ve güreş branşlarında ücretsiz eğitimler veriliyor.

21 Temmuz 2022 Perşembe 15:44
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Şehirde sporu teşvik etmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nı çocuklarla buluşturdu. 8 - 13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen futbol, güreş ve yüzme branşlardaki spor kurslarında toplamda 2 bin 550 kursiyer ücretsiz eğitim alıyor. Kursiyerlerin eğitim alanları ve evleri arasındaki ulaşım da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Kursiyerlere, eğitim aldıkları spor branşına uygun forma – şort takımı, şapka, bone gibi ekipman desteğinde de bulunuldu. Çocuklar, Yaz Spor Okulları’nda gerçekleştirilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

2 Bin 550 Kursiyere Eğitim Veriliyor

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden Yaz Spor Okulları’na ilişkin yapılan açıklamada, “Çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmeleri için başlatmış olduğumuz Yaz Spor Okullarımızda bu yıl da kursiyerlerimizle buluştuk. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından çocuklara futbol, yüzme ve güreş branşlarında eğitimler veriliyor. Bu yıl kurslarımızda toplamda 2 bin 550 öğrencimize ücretsiz spor eğitimi veriyoruz. Çocuklar, Yaz Spor Okulları sayesinde hem eğlenceli vakit geçiriyor, hem de sporu hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Şehirde sporu teşvik etmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi
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