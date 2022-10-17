Kahramanmaraş’ta Yazarlar Okurlarıyla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda yazar ve şairler kültür sanat dostlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. 210 yayınevi ile 350 edebiyat insanın yer aldığı Anadolu’nun en büyük fuar organizasyonunda bugün Yazar Mustafa Ulusoy, Kazım Yurdakul ve Mustafa Alyaz söyleşi programlarında okurlarıyla buluştu. Psikiyatri alanında eserler veren Ulusoy söyleşisinde; varlık ve yokluk kavramı çerçevesinde, ‘esas mutluluk’ ve ‘yaratılışın anlamı’ konu başlıklarını okurlarıyla paylaştı. Yazar Yurdakul ise Ortadoğu eksenli iktidar mücadelelerini örneklendirerek, Türkiye’nin iç ve dış politikasına değindi. Gazeteci – Yazar Alyaz ise etkili iletişim yöntemlerini, kitap okuma çerçevesinde bilgi kaynaklarını farklı perspektiflerden dinleyicilerle paylaştı.

“Fuarlar Toplumu Okumaya Teşvik Ediyor”

Yazar Kazım Yurdakul söyleşi programı sonrası yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş benim çok sevdiğim bir yer. Fuar da çok yoğun ve çok hareketli. Bu güzel işleri dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Bu tür etkinlikler okuma alışkanlığını ve oranlarını önemli ölçüde artırıyor. Bu tür çalışmaları çok önemsiyorum” ifadelerini kaydetti. Yazar Mustafa Alyaz ise, katılımcılarla güzel bir söyleşi gerçekleştirdiğini belirterek düzenlenen fuar dolayısıyla teşekkür etti.

“Bu Şehirden Yazar Çıkar!”

Görmeyi en çok arzu ettiği şehirde ağırlanmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yazar Mustafa Ulusoy, “Kahramanmaraş’ı çok merak ediyordum. Geldiğim ilk anda beni sakinlik ve huzur duygusu karşıladı. Buranın dağlık arazisi, insana sunduğu coğrafi güzellikler bu kadar edebiyat insanının neden bu kentten çıktığını da açıklıyor. Kahramanmaraş insanı şair edecek ölçüde güzel bir şehir” diye konuştu.