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Kahramanmaraş’ta yemek fiyatları İstanbul’a rakip oldu

Kahramanmaraş’ta açıklanan yemek fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş’ta yemek fiyatları İstanbul’a rakip oldu

Kahramanmaraş’ta yemek fiyatları İstanbul’a rakip oldu

Kahramanmaraş’ta açıklanan yemek fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

31 Ocak 2024 Çarşamba 11:03

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile Kahramanmaraş Lokantacılar Kebabcılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığı tarafından alınan kararlarla güncellenen fiyat listesi tüketicilerin tepkisini çekti.

Bir bardak ayrının 25 TL olduğu, bir adet lahmacunun 50 TL olduğu, tavuk döner 120 TL, kelle paçanın 180 TL olduğu listede bir kişilik kebap ise 300 TL olarak yerini aldı.

Kahramanmaraş’ta bir kilogram etin 450 TL, yoğurdun kilogramının 25 TL’den satıldığını sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yeni fiyat tarifesinin yeniden düzenlemesini, fahiş fiyatlarının ise geri çekilmesini istediler.

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Kahramanmaraş’ta Yemek Fiyatları İstanbul’a Rakip Oldu
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