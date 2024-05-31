Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş’ta yeni dönemin ilk UKOME toplantısı yapıldı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde yeni dönemin ilk gündem toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta yeni dönemin ilk UKOME toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş’ta yeni dönemin ilk UKOME toplantısı yapıldı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde yeni dönemin ilk gündem toplantısı gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2024 Cuma 17:38

Paydaş kurumların katılımıyla yapılan toplantıda,şehirde ulaşımın iyileştirilmesi noktasında çeşitli kararlar alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağan Gündem Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş Başkanlığında yapılan toplantıda, şehir genelinde ulaşımın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında çeşitli kararlar alındı.

Ayrıca kavşak düzenlemeleri başta olmak üzere Onikişubat’ta sürücü kurslarının eğitim güzergâhının değiştirilmesi ve yedi emin otopark ücret tarifelerinde değişiklik gibi konular da görüşüldü.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Rüstem Keleş,katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yeni Dönemin Ilk UKOME Toplantısı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’de Refah İçin basın açıklaması düzenlendi
KSÜ’de Refah İçin basın açıklaması düzenlendi
Kahramanmaraş Heyeti Başkentte Bakan Bak ve Tunç İle Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş Heyeti Başkentte Bakan Bak ve Tunç İle Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş’ta yaşlılara yemek hizmeti!
Kahramanmaraş’ta yaşlılara yemek hizmeti!
Kahramanmaraş kültür buluşmalarına görkemli açılış!
Kahramanmaraş kültür buluşmalarına görkemli açılış!
Başkan Görgel; “Şehrimiz istiklal spor’un yanında”
Başkan Görgel; “Şehrimiz istiklal spor’un yanında”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber