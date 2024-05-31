Kahramanmaraş’ta yeni dönemin ilk UKOME toplantısı yapıldı

Paydaş kurumların katılımıyla yapılan toplantıda,şehirde ulaşımın iyileştirilmesi noktasında çeşitli kararlar alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağan Gündem Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş Başkanlığında yapılan toplantıda, şehir genelinde ulaşımın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında çeşitli kararlar alındı.

Ayrıca kavşak düzenlemeleri başta olmak üzere Onikişubat’ta sürücü kurslarının eğitim güzergâhının değiştirilmesi ve yedi emin otopark ücret tarifelerinde değişiklik gibi konular da görüşüldü.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Rüstem Keleş,katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.