Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!

Kahramanmaraş’ta yeni geçici çarşıda alt ve üstyapı imalatları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin Piazza AVM yanında oluşturduğu yeni geçici çarşıda alt ve üstyapı imalatları sürüyor.

Kahramanmaraş’ta yeni geçici çarşıda alt ve üstyapı imalatları sürüyor

Kahramanmaraş’ta yeni geçici çarşıda alt ve üstyapı imalatları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin Piazza AVM yanında oluşturduğu yeni geçici çarşıda alt ve üstyapı imalatları sürüyor.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:54

420 geçici iş yerinin yer alacağı çarşı depremzede esnafa can suyu olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki rezerv alan içerisinde iş yeri bulunan esnaflar için Piazza AVM yanında oluşturulan geçici çarşıda çalışmalar yoğun bir şekilde ilerliyor. 420 geçici iş yerinin konumlandırılacağı alanda bir yandan altyapı ve zemin hazırlıkları yürütülürken bir yandan da konteyner çarşıların kurulumu yapılıyor.

Geçici çarşıda alt ve üstyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından esnaflar yeni geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerini sürdürecek. Yeni geçici çarşının esnaflara can suyu olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Rezerv alan içerisinde kalan esnaflarımızın mağdur olmaması için PiazzaAVM’nin batısında geçici çarşı oluşturuyoruz. 420 geçici iş yerini esnaflarımıza tahsis edeceğiz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ve KASKİ ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah yeni geçici çarşımız esnafımıza can suyu olacak. Esnafımızı yalnız bırakmamak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yeni Geçici çarşıda Alt Ve üstyapı Imalatları Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ın kızıl hazinesi: Salçalık biberin yolculuğu...
Kahramanmaraş'ın kızıl hazinesi: Salçalık biberin yolculuğu...
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı
İl Başkanı Gül, “Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı Ak Parti 23 Yaşında”
İl Başkanı Gül, “Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı Ak Parti 23 Yaşında”
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Aykut Balcıoğlu Türkiye'nin 40 yaş altı 40 CEO'su arasında!
Aykut Balcıoğlu Türkiye'nin 40 yaş altı 40 CEO'su arasında!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber