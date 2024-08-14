Kahramanmaraş’ta yeni geçici çarşıda alt ve üstyapı imalatları sürüyor

420 geçici iş yerinin yer alacağı çarşı depremzede esnafa can suyu olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki rezerv alan içerisinde iş yeri bulunan esnaflar için Piazza AVM yanında oluşturulan geçici çarşıda çalışmalar yoğun bir şekilde ilerliyor. 420 geçici iş yerinin konumlandırılacağı alanda bir yandan altyapı ve zemin hazırlıkları yürütülürken bir yandan da konteyner çarşıların kurulumu yapılıyor.

Geçici çarşıda alt ve üstyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından esnaflar yeni geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerini sürdürecek. Yeni geçici çarşının esnaflara can suyu olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Rezerv alan içerisinde kalan esnaflarımızın mağdur olmaması için PiazzaAVM’nin batısında geçici çarşı oluşturuyoruz. 420 geçici iş yerini esnaflarımıza tahsis edeceğiz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ve KASKİ ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah yeni geçici çarşımız esnafımıza can suyu olacak. Esnafımızı yalnız bırakmamak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz” cümlelerini kaydetti.