Kahramanmaraş’ta yeni terminal binası için ihale tarihi belli oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. İlçelerde bir bir hayata geçirilen projelere bir yenisi daha ekleniyor.

Andırın’ın ihtiyacı karşılamayan, eski terminali yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi 10 Mayıs Salı günü saat 14.00’da Andırın Terminali için ihaleye çıkılıyor. Hayata geçirilecek proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçe terminalimiz eski bir yapı. Artık ihtiyaçlara cevap veremiyor. Ziyaretlerimizde de gerek esnafımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu yönde bir talep almıştık. Eski terminalin bulunduğu alan için projemizi hazırladık” diye konuştu.

İhalesi 10 Mayıs’ta

Proje hazırlıklarının tamamlandığını belirten Başkan Güngör, “Hamdolsun çalışmalarımızı tamamladık. Andırın ilçemizin eski ve ihtiyacı karşılamayan terminalini yeniliyoruz. Eski terminalin bulunduğu yere yolcu bekleme alanları, bilet satış gişeleri, dinlenme alanları ve sosyal donatılarıyla ilçemize yakışır bir terminal binası kazandırıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 10 Mayıs Salı günü ihalesi gerçekleştirilecek. İnşallah ardından da hemen çalışmaları başlatacağız. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.