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Kahramanmaraş’ta yeni toplu taşıma hattı hizmete başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Akyar Mahallesi’ndeki TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayacak yeni toplu taşıma hattının 2 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta yeni toplu taşıma hattı hizmete başlıyor!

Kahramanmaraş’ta yeni toplu taşıma hattı hizmete başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Akyar Mahallesi’ndeki TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayacak yeni toplu taşıma hattının 2 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacağını duyurdu.

01 Eylül 2024 Pazar 08:38

Şehirde toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim bölgelerinden Akyar TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan yeni toplu taşıma hattını hizmete alıyor.

2 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacak ve 10’ar dakikalık aralıklarla hareket edecek hat; Sanayi – Eski İtfaiye – Akyar TOKİ güzergâhında vatandaşlara toplu taşıma hizmeti verecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

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