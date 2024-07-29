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Kahramanmaraş’ta Yenikent Açık Yüzme Havuzu Yenilendi

Dulkadiroğlu Belediyesi, Yenikent Mahallesi Yenikent Konutlarında bulunan açık yüzme havuzunu kapsamlı bir şekilde elden geçirdik.

Kahramanmaraş’ta Yenikent Açık Yüzme Havuzu Yenilendi

Kahramanmaraş’ta Yenikent Açık Yüzme Havuzu Yenilendi

Dulkadiroğlu Belediyesi, Yenikent Mahallesi Yenikent Konutlarında bulunan açık yüzme havuzunu kapsamlı bir şekilde elden geçirdik.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:28

Yenileme çalışmaları kapsamında yüzme havuzunun etrafına modern ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kilit parke taşı döşendi. Bu sayede, hem havuzun çevresi daha düzenli hale getirildi hem de ziyaretçilerin kullanım rahatlığı artırıldı.
Başkanı Mehmet Akpınar, yenileme çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Yenikent Mahallesi sakinlerinin daha kaliteli zaman geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Yüzme havuzumuzun yenilenmesi de bu çabanın bir parçası. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.

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