Kahramanmaraş’ta Yenikent Açık Yüzme Havuzu Yenilendi

Yenileme çalışmaları kapsamında yüzme havuzunun etrafına modern ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kilit parke taşı döşendi. Bu sayede, hem havuzun çevresi daha düzenli hale getirildi hem de ziyaretçilerin kullanım rahatlığı artırıldı.

Başkanı Mehmet Akpınar, yenileme çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Yenikent Mahallesi sakinlerinin daha kaliteli zaman geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Yüzme havuzumuzun yenilenmesi de bu çabanın bir parçası. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.