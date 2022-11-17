Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KAMEK’te Öğreniyor, Doğada Pratik Yapıyorlar
KAMEK’te Öğreniyor, Doğada Pratik Yapıyorlar
‘Benim Hocam’ Ekibi Kahramanmaraş’ta Gençlerle Buluşacak
‘Benim Hocam’ Ekibi Kahramanmaraş’ta Gençlerle...
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam...
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi...

Kahramanmaraş’ta Yerde Bulduğu Para Dolu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Durdu İmalı, Türkoğlu’nda Mahir Ünal Caddesi’nde çevre temizliği esnasında yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı. İmalı, “Vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi.

Kahramanmaraş’ta Yerde Bulduğu Para Dolu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Kahramanmaraş’ta Yerde Bulduğu Para Dolu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Durdu İmalı, Türkoğlu’nda Mahir Ünal Caddesi’nde çevre temizliği esnasında yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı. İmalı, “Vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi.

17 Kasım 2022 Perşembe 16:01

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Durdu İmalı, Türkoğlu ilçesi Mahir Ünal Caddesi’nde çevre temizliği esnasında yerde içerisinde para dolu cüzdan buldu. Personel Durdu İmalı’nın durumu yetkili amirlerine bildirmesiyle ekipler cüzdanı sahibine ulaştırmak için derhal harekete geçti. İçerisinde bir miktar para ve kartların olduğu cüzdanın 75 yaşındaki Mustafa Demir’e ait olduğu tespit edilerek cüzdan sahibine ulaştırıldı.

“Vatandaşlık Görevimizi Yaptık”

Cüzdanı bulduğunda ilk olarak yetkili amirlerine bilgi verdiğini belirten temizlik görevlisi Durdu İmalı, “Cüzdanı bulduğumda hemen amirlerime bilgi vererek sahibine ulaştırılmak üzere cüzdanı kendilerine ilettim. Amirlerimizin de yardımıyla cüzdanın sahibi Mustafa Demir amcamıza ulaşarak cüzdanı eksiksiz bir şekilde kendisine teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi. Cüzdanın sahibi Mustafa Demir ise temizlik görevlisi Durdu İmalı’ya teşekkür ederek, “Cüzdanım kaybolduğunda çok endişelenmiştim. Uzun bir süre aradım ancak ulaşamayınca artık ümidi kesmiştim. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri cüzdanımı bularak eksiksiz bir şekilde bana ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Durdu İmalı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.11.2022 18:48
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yerde Bulduğu Para Dolu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KMTSO Seçim Anketinin Sonucu Belli oluyor!
KMTSO Seçim Anketinin Sonucu Belli oluyor!
Başkan Güngör ‘Çiftçilerimize desteğimiz 200 milyon tl’yi aştı’
Başkan Güngör ‘Çiftçilerimize desteğimiz 200 milyon tl’yi aştı’
KSÜ ve Onikişubat Belediyesi iş birliğinde EXPO 2023 konferansı düzenlendi
KSÜ ve Onikişubat Belediyesi iş birliğinde EXPO 2023 konferansı düzenlendi
Fatih Ölmez “Nereden bakarsanız bakın dibe savrulmuş bir ülkeyiz”
Fatih Ölmez “Nereden bakarsanız bakın dibe savrulmuş bir ülkeyiz”
Kahramanmaraş 8. Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı açıldı!
Kahramanmaraş 8. Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı açıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber