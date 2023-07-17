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Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm İletişim Ofislerinin Yeri Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan Yerinde Dönüşüm projesi ve devam eden çalışmalarla ilgili hizmet verecek İletişim Ofisleri’nin yeri belli oldu.

Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm İletişim Ofislerinin Yeri Belli Oldu

Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm İletişim Ofislerinin Yeri Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan Yerinde Dönüşüm projesi ve devam eden çalışmalarla ilgili hizmet verecek İletişim Ofisleri’nin yeri belli oldu.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 20:16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir genelindeki çalışmalarının koordinasyonunun gerçekleştirilmesi için oluşturulan İletişim Ofisleri’nin yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Afşin, Dulkadiroğlu, Elbistan, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde hizmet verecek İletişim Ofisleri’nde, vatandaşların yerinde dönüşüm taleplerinin yanı sıra bölgede sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak. Yapılan açıklamada İletişim Ofisleri vasıtasıyla Yerinde Dönüşüm projesine bizzat başvuru yapılabileceği gibi ALO 181 üzerinden de bilgi alınabileceği belirtildi. Oluşturulan İletişim Ofisleri’nin konumları ise şu şekilde;

Dulkadiroğlu ve Onikişubat: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü / Zemin Kat

Türkoğlu: Türkoğlu Kaymakamlığı, Milli Emlak Servisi / 3. Kat

Pazarcık: AFAD Koordinasyon Merkezi / 1. Kat

Elbistan: Elbistan Kaymakamlığı / Zemin Kat

Afşin: Afşin Kaymakamlığı / Zemin Kat

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Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm İletişim Ofislerinin Yeri Belli Oldu
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