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Kahramanmaraş’ta Yılın Annesi Kadriye Kanbur Seçildi

Kahramanmaraş sivil toplum örgüt temsilcileri tarafından yapılan oylama sonucunda yılın annesi Kadriye Kanbur seçildi.

Kahramanmaraş’ta Yılın Annesi Kadriye Kanbur Seçildi

Kahramanmaraş’ta Yılın Annesi Kadriye Kanbur Seçildi

Kahramanmaraş sivil toplum örgüt temsilcileri tarafından yapılan oylama sonucunda yılın annesi Kadriye Kanbur seçildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:17
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Dünya’nın bir çok ülkesinde şubeleri bulunan ve ülke ekonomine büyük katkılar sağlayan MADO’nun kurulmasında büyük katkıları olan ve 2016 yılında vefat eden Mehmet, Attila, Erdal ve Gül Kanbur’un anneleri Kadriye Kanbur, Kahramanmaraş’ta sivil toplum örgüt temsilcileri tarafından yapılan oylama sonucunda yılın annesi seçildi.

Mehmet, Attila, Erdal ve Gül kardeşler annelerinin sağlığında (Kadriye Kanbur İlköğretim Okulu) adına okul yaptırmış ve Kadriye Kanbur ilerlemiş yaşına rağmen okulun açılış törenine katılmıştı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, “Kahramanmaraş’ta tüm eli öpülesice anneler yılın annesidir. Ayrıca rahmetli annemde beni her tarafı tarih kokan bu güzelim kentte doğurduğu için bir kez daha minnetle anıyorum. Aslında annem hakkında söylenecek çok şey var. Annemiz bizlerin bu günlere gelmesindeki katkıları çok fazla. Bunu tarif etmemiz mümkün değil. Ancak sadece şunu söyleyebilirim. O erkenden kalkar ve tatlı yapar, biz de dükkanda satardık. İşte bugün geldiğimiz nokta ortada" dedi.

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