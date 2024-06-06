Kahramanmaraş’ta YKS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım

Şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun’da da adaylar toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Eğitime katkı sağlamak ve öğrencilere destek olmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) günü de öğrencilerin yanında olacak.

Büyükşehir Belediyesi, 8 – 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecekYKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde de 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Belediye ve Özel Halk Otobüsleri YKS adaylarına ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabilecek.