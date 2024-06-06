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Kahramanmaraş’ta YKS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Kahramanmaraş’ta YKS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım

Kahramanmaraş’ta YKS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

06 Haziran 2024 Perşembe 16:01

Şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun’da da adaylar toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Eğitime katkı sağlamak ve öğrencilere destek olmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) günü de öğrencilerin yanında olacak.

Büyükşehir Belediyesi, 8 – 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecekYKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde de 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Belediye ve Özel Halk Otobüsleri YKS adaylarına ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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