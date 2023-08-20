Kahramanmaraş’ta yol asfaltlamanın adı yatırım oldu!

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur’un da yer aldığı programda, geçici çarşıda faaliyet gösteren esnaflar ve otogar esnafıyla bir araya gelen Başkan Güngör, Karaelbistan’da yapımı devam eden TOKİ konutlarında da incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden asfalt çalışmaları ile altyapı yenileme uygulamalarını da yerinde inceleyen Başkan Güngör, çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Kalıcı Konutların Yarısında Süreç Başladı

Elbistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Deprem sonrası yaralarımızın sarılması noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla sürüyor. Devlet-millet üst düzeyde bir koordinasyon ve dayanışmayla bu süreci yönetiyoruz. Çadırdan konteynerlere hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Hamdolsun kalıcı konutlarımız da hızla yükseliyor. Şehrimize 82 bin kalıcı konut ve 30 binin üzerinde köy evi inşa edilecek. Bu konutların yaklaşık yarısında süreçler başladı. Elbistan’da da bitmeye yaklaşan konutlar var. Kalıcı konutların bir an önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi noktasında yoğun gayret gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kentsel Tasarım Çalışmaları Sürüyor

Başkan Güngör, “Yerel yönetimler olarak bizler de bu bölgelerin altyapısı, yollar ve sosyal alanlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizin daha güçlü bir şekilde yeniden inşası için bakanlıklarımızla üst düzeyde bir koordinasyonla yoğun bir çalışma yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla şehir merkezimizde kentsel tasarım projesinin temelini attık. Aynı şekilde Afşin, Elbistan, Türkoğlu, Pazarcık ve Göksun ilçelerimizde de kentsel tasarım çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

Elbistan’a 200 Milyon TL’lik Asfalt

Elbistan’da ulaşımın iyileştirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 Milyon TL’lik bir çalışma hayata geçirildiğini belirten Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin Elbistan’da gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını mahallinde inceledik. Yaşadığımız afet, her alanda olduğu gibi yol, menfez, köprü ve parklarımızda da hasara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de yıkımın tamamlandığı ve enkazların kaldırıldığı bölgeleri bir öncelik dâhilinde yeniliyoruz. Elbistan’ımızda da yol yenileme çalışmalarına 200 Milyon TL’lik bir bütçe ayırdık. Bu kapsamda 2 haftadır ilçemizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Ahmet Karacabey Caddesi, Azerbaycan Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Caddesi’ni yeniledik. TOKİ konutlarına ulaşım sağlayan arterde çalışmalarımız sürüyor. Kırsal mahallelerimize ulaşım sağlayan yollarımızı da iyileştiriyoruz. Şu ana kadar merkezde 25 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık maliyeti 50 Milyon TL. Elbistanlı hemşehrilerimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.

Elbistan’ın Altyapısı Yenileniyor

İlçede hasar gören altyapının yenilenmesi noktasında da çalışmaların devam ettiğini belirten Güngör, “Yaşadığımız afette altyapımız da ciddi hasar gördü. İlçemizde Bahçelievler ve Esentepe mahallelerimizin 50 kilometrelik içmesuyu altyapısını yeniliyoruz. Akabinde de İller Bankası’nın destekleriyle kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızı yenileyeceğiz. Hemşehrilerimizin günlük hayatını olumsuz etkilememek için çalışmalarımızı etaplar halinde sürdürüyoruz. Anlayışı için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İlçemizde yenilenmesi gereken altyapı hatlarımızı bir proje dâhilinde yenilemeyi sürdüreceğiz. Daha güçlü Elbistan, daha güçlü Kahramanmaraş ve daha güçlü Türkiye için el birliğiyle gayret ediyoruz” dedi.

Tüm Çabamız Kahramanmaraş İçin

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, “Depremde hasar gören altyapının yenilenmesi noktasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla şehrimiz için gayret gösteriyoruz. Devletimiz, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için tüm imkânıyla burada. Tüm çabamız Kahramanmaraş için. Şehrimiz için gayret gösteren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.