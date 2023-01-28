Kahramanmaraş’ta Yollar Büyükşehir’le Ulaşıma Açık Tutuluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin yüksek kesimlerinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Dulkadiroğlu, Göksun ve Çağlayancerit’te kar yağışının başladığı andan itibaren yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalara başladı. Ekipler Göksun’da Acıelma, Huğtaş, Kazandere, Fındıkköy, Çardak, Ericek Tombak, Soğukpınar, Çağlayan, Tahirbey, Mahmutbey ve Bozhüyük mahalleleri; Çağlayancerit’te Helete – Bozlar – Bölükdamlar ve Soğukpınar – Kaleköy grup yolu ile Dulkadiroğlu Başdervişli Mahallesi’nde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde kar yağışı halen devam ederken Büyükşehir sorumluluğundaki mahalle ve grup yolları ulaşıma açık tutuluyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nden kış şartlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrin yüksek kesimlerinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dulkadiroğlu, Göksun ve Çağlayancerit başta olmak üzere ekiplerimiz tüm ilçelerimizde teyakkuz halinde. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla sorumluluk alanımızdaki yollar ulaşıma açık tutuluyor. Kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sahada. Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.