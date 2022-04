Kahramanmaraş’ta Yönetici Geliştirme Eğitimleri Başladı

Okul ve kurumlarda görev yapan yöneticilerin meslekî bilgi ve becerilerini artırmak, meslekî gelişimlerini desteklemek amacıyla 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan seminere Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Şube Müdürü Özmen Güler ve okul yöneticileri katıldı.

Seminerin başlangıcında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in göreve başladıktan sonra üç eylem planını harekete geçirdiğini belirterek, “Birincisi başta eğitim olmak üzere okullar arası farklılıkların azaltılması, ikincisi öğrencilerin yeteneklerinin kullanılması, üçüncüsü de öğretmen gelişimidir. Okullarımız arasında olan farklılıklar, hiç kapatılamayacak farklılıklar değil. Bu farklılıkları bazen küçük dokunuşlarla veya küçük iyileştirmelerle kapatılabiliriz. Bazen da çok zamanımızı ayırmamız gerekebilir. Ama birer yönetici olarak bir yerden başlayıp bu farklılıkları kapatmanın gayretini sürdüreceğiz. Bakanlığımız bu farklılıkları giderebilmek için ilk adımları attı ve tüm okullarımızda kütüphane kurulumu gerçekleştirdi, okullarımızın büyük veya küçük onarımları için ödenek imkânı sundu. Bunun yanında tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde on bir ilçemizdeki on bir okulumuzda güneş enerji sistemleri kurma projesini başlatarak özellikle yenilenebilir enerji sayesinde israfın da önüne geçmeyi planlıyor.” diye konuştu.

Öğrencilerin yeteneklerinin çok dikkate alınmadığı, sadece akademik başarıya odaklı eğitim sisteminin geçmişte kaldığını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Herkes akademik olarak aynı seviyede olmayabilir, olursa zaten bireysel farklılıklara aykırı olur. İlkokuldan başlamak üzere öğretmenlerimizin yönlendirmeleri ile çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek ve buna uygun yol haritası hazırlamamız gerekiyor. Böylece akademik başarısı olmayan ama yeteneği dolayısıyla öne çıkabilecek nice cevherlerimiz sanatta, sporda, sanayide ve benzeri alanlarda kendisini geliştirecek ve geleceğini inşa edecek.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, bazı öğretmenlerin durağanlıktan uzak olarak yüksek lisans, doktora, ikinci üniversite eğitimlerine devam ettiğini veya farklı eğitim metotlarını öğrenerek bildiklerinin üzerine ilaveler yaptığını belirterek, sözlerini şu cümlelerle noktaladı: “Öğrenme çabalarını devam ettiren öğretmenlerimizin her birini yürekten tebrik ediyorum. Bunun yanında yöneticilik de her geçen gün daha profesyonel şekilde yapılması gerekiyor. Eskiden olduğu gibi sadece kaba kuvvetle yapılan okul idareciliği dönemi geride kaldı. Başta öğretmenler olmak üzere her biri en düşük üniversite mezunu, sonrasında yüksek lisans ve doktorasını yapan insanları mantıklı, adaletli ve dengeli yönetmemiz gerekiyor. Bu kapsamda YÖGEP aracılığı ile tüm okul yöneticilerimize meslekî gelişim imkânı sunuldu. Bundan sonra iyileştireceğiz, güzelleştireceğiz ve gönüllere gireceğiz. Bu nedenle her okul yöneticimiz kendisini sürekli geliştirmeye yönelik bir çaba içerisine girmelidir. Bu duygularla her birinize emekleriniz, fedakârlıklarınız ve gayretleriniz dolayısıyla gönülden teşekkür ediyor, bundan sonra bu çabalarınızın daha da artmasını diliyorum.”

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın konuşmasının ardından eğitim semineri gerçekleştirildi. Diğer yandan YÖGEP kapsamındaki seminerler, her kurum yöneticisi için dört program üzerinden gerçekleştirilecek.