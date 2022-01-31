Kahramanmaraş’ta Yüzlerce Çocuk Camide Buluştu

Türkiye genelinde organizasyonunu Server Yaşam Vakfı’nın yürüttüğü, 28 Ocak Sabah namazı ile başlayıp, 4 Şubat Yatsı namazı ile sona erecek, “Haydi Çocuklar Camiye” yarışmasına Kahramanmaraş’ta 3658 çocuğun, Türkiye genelinde ise 167 554 çocuğun kayıt yaptırdığı, “Haydi Çocuklar Camiye” yarışması kapsamında 30 Ocak Pazar günü Türkiye geneli düzenlenen “Cami Buluşması” programı Kahramanmaraş’ta Lider Gençlik Spor ve İzcilik Külübü Derneği tarafından Prof.Dr. MahmudEs’ad Coşan Camiinde yaklaşık 700 çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Program hakkında açıklama yapan dernek başkanı Ahmet Özkul; “Namazını kıl, puanları topla, ödülünü al” sloganıyla düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye” yarışmasına “Kahramanmaraş’tan 4 bin çocuğumuzun ilgi duyarak kayıt olması bizleri çok sevindirdi, bugün tüm Türkiye genelinde yapılan “Cami Buluşması” programına Kahramanmaraş’ta karlı ve soğuk bir kış günü olmasına rağmen, evlerinden çıkıp gelen yavrularımızı ve velilerini kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Özkul; “Haydi Çocuklar Camiye” yarışması vesilesi ile 8 gün boyunca 5 vakit namazla buluşan çocuklarımızın, değerli velilerimizin de katkıları ile inşaallah gönüllerine işledikleri namaz aşkıyla, namazlarını kılmayı alışkanlık haline getirmelerini temenni ettiğini, onlara bir ömür başarı dileklerini iletti.

Özkul; Cami buluşma programına katılım sağlayanlara ve programı gerçekleştiren ekibe gönülden teşekkür ederim, dedi.

Katılımcılar, Cami bahçesine yapılan kardan cami maketine yoğun ilgi göstererek, hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Program; Çocuklara zikir matik, Haydi Çocuklar Camiye logolu balonların hediye edilmesi ve pamuklu şeker ikramı ile katılımcılara salep ikramının ardından sona erdi.