Kahramanmaraş’ta zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Raflardaki ürün adedi, depolardaki miktarlar ve satış fiyatları titizlikle incelendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerin özellikle yağ stoklarıyla ilgili denetim gerçekleştirildi.

Ayrıca ekipler tarafından, ürünlerde etiket bulunup bulunmadığı, özellikle yağların etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihi gibi pek çok husus titizlikle incelendi. Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Tüm ekiplerimizle birlikte özellikle sıvı yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat artışına karşı denetimlerimiz sürüyor. Şehir genelinde vatandaşlarımızın doğru fiyattan sağlıklı ürünler alabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.