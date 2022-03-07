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Kahramanmaraş’ta zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Kahramanmaraş’ta zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

07 Mart 2022 Pazartesi 18:46
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Raflardaki ürün adedi, depolardaki miktarlar ve satış fiyatları titizlikle incelendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerin özellikle yağ stoklarıyla ilgili denetim gerçekleştirildi.

Ayrıca ekipler tarafından, ürünlerde etiket bulunup bulunmadığı, özellikle yağların etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihi gibi pek çok husus titizlikle incelendi. Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Tüm ekiplerimizle birlikte özellikle sıvı yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat artışına karşı denetimlerimiz sürüyor. Şehir genelinde vatandaşlarımızın doğru fiyattan sağlıklı ürünler alabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Zabıta Ekiplerinden Gıda Denetimi
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