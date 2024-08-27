Kahramanmaraş’ta zabıtadan denetim!

İş yerleri, pazar alanları ve gıda üretim yerlerini titizlikle kontrol eden ekipler, olumsuz durumlar ile ilgili uyarı ve ceza işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve refahını sağlama noktasında kararlı olduklarını belirtti.

Başkan Akpınar, "Dulkadiroğlu’nda yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını korumak bizim öncelikli görevimizdir. Bu doğrultuda zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekleri, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmaktır," dedi.

Başkan Akpınar, denetimlerin sadece cezai işlemlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bilinçlendirme çalışmalarının da önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. "Bizler, esnafımızla el ele vererek, kurallara uyulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, gerektiğinde esnafa rehberlik yaparak, eksikliklerin giderilmesi konusunda destek oluyor. Böylece hem vatandaşlarımız hem de esnafımız kazançlı çıkıyor," şeklinde konuştu.