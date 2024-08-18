Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 46 AIM 734 plakalı araç, Kahramanmaraş istikametinden Göksun yönüne seyir halindeyken, Kılavuzlu Köprüsü üzerinde sol şeritte ilerliyordu. Bu sırada, aynı yönde seyreden Mehmet A. A. yönetimindeki 34 DH 2021 plakalı araç, S.K.'nın aracının arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından, 7 aracın birbiriyle ard arda çarpmasıyla kazanın büyüdüğü kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.