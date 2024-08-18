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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta, meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta, meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2024 Pazar 12:37

Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 46 AIM 734 plakalı araç, Kahramanmaraş istikametinden Göksun yönüne seyir halindeyken, Kılavuzlu Köprüsü üzerinde sol şeritte ilerliyordu. Bu sırada, aynı yönde seyreden Mehmet A. A. yönetimindeki 34 DH 2021 plakalı araç, S.K.'nın aracının arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından, 7 aracın birbiriyle ard arda çarpmasıyla kazanın büyüdüğü kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş’ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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