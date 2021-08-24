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Kahramanmaraş’taki Bu Tesis Hem Arıtıyor Hemde Enerji Üretiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin “Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” enerji ihtiyacının büyük bölümünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Kahramanmaraş’taki Bu Tesis Hem Arıtıyor Hemde Enerji Üretiyor

Kahramanmaraş’taki Bu Tesis Hem Arıtıyor Hemde Enerji Üretiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin “Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” enerji ihtiyacının büyük bölümünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

24 Ağustos 2021 Salı 18:01
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Sadece 2020 yılında 30 milyon metreküp atık suyu arıtan tesis, ileri teknoloji güneş ve biyogaz sistemleriyle bir yılda 5 milyon kilovat saat elektrik üretiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları doğanın korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. KASKİ tarafından inşa edilen “Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” şehrin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltıyor. Kent merkezindeki Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinden tesise aktarılan atık suların arıtımı için ihtiyaç duyulan enerji yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Avrupa Birliği’nin destekleriyle uluslararası kriterlerde inşa edilen tesiste aynı zamanda yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde güneş enerjisi panelleri de yer alıyor. Atıkların oluşturduğu gazlardan ve güneş enerji sistemlerinden üretilen yıllık yaklaşık 5 milyon kilovat saat elektrik, tesisteki diğer sistemlere de güç sağlıyor. Enerji ihtiyacının %74’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayan tesis, yalnızca 2020 yılında 30 milyon metreküp atık suyun arıtılmasını sağladı. En ileri teknolojiyle atıklardan arındırılıp yeniden kullanılabilir hale getirilen sular, Sır Barajı’na deşarj edilerek doğaya kazandırılıyor.

Son Güncelleme: 24.08.2021 19:15
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