Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma Sergi Yoğun İlgi Görüyor
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma...
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’

Kahramanmaraş’taki cadde kısmi olarak trafiğe kapatıldı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde Çukuroba Caddesi’nin kısmi olarak 18 Ocak 2024 tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’taki cadde kısmi olarak trafiğe kapatıldı!

Kahramanmaraş’taki cadde kısmi olarak trafiğe kapatıldı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde Çukuroba Caddesi’nin kısmi olarak 18 Ocak 2024 tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

20 Aralık 2023 Çarşamba 16:52

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde yer alan ve 2. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak belirlenen tarihi yapının mevcut durumu ile trafik ve yaya güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirterek Çukuroba Caddesi’nin 18 Ocak 2024 tarihine kadar kısmi olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Alınan UKOME kararıyla cadde kısmi olarak trafiğe kapatılırken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; bölgede güvenlik önemlerinin alındığı ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına yaya ve araç trafiğinde alternatif güzergâhların tercih edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’taki Cadde Kısmi Olarak Trafiğe Kapatıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkşeker, 214 sözleşmeli personel alacak!
Türkşeker, 214 sözleşmeli personel alacak!
Dulkadiroğlu’ndan Filistinli çocuklara kıyafet desteği!
Dulkadiroğlu’ndan Filistinli çocuklara kıyafet desteği!
Onikişubat Belediyesi’nden 500 Ortaokul Öğrencisine Bot ve Mont Hediyesi
Onikişubat Belediyesi’nden 500 Ortaokul Öğrencisine Bot ve Mont Hediyesi
SANKO Eğitim Kurumları ‘tadımlık ders’ etkinliğinde buluştu!
SANKO Eğitim Kurumları ‘tadımlık ders’ etkinliğinde buluştu!
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma Sergi Yoğun İlgi Görüyor
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma Sergi Yoğun İlgi Görüyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber