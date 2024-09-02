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Kahramanmaraş’taki fuar rekor kırdı! 23 günde 1 milyon 100 bin ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı. KAFUM Fuar Alanında 23 gün boyunca devam eden fuarı 1 Milyon 100 binden fazla vatandaş ziyaret etti. Kahramanmaraşlıların yanı sıra Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından fuara ziyaretçi geldi.

Kahramanmaraş’taki fuar rekor kırdı! 23 günde 1 milyon 100 bin ziyaretçi

Kahramanmaraş’taki fuar rekor kırdı! 23 günde 1 milyon 100 bin ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı. KAFUM Fuar Alanında 23 gün boyunca devam eden fuarı 1 Milyon 100 binden fazla vatandaş ziyaret etti. Kahramanmaraşlıların yanı sıra Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından fuara ziyaretçi geldi.

02 Eylül 2024 Pazartesi 16:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı noktalandı. 9 Ağustos Cuma günü büyük bir coşku ve heyecanla açılışı gerçekleştirilen ve 23 gün boyunca devam eden fuara ziyaretçi akını yaşandı. 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların morla ve motivasyonunu artırmak, depremzede esnaflara can suyu olmak ve şehrin değerlerini tanıtmak için düzenlenen fuarı 1 milyon 100 binden fazla vatandaş ziyaret etti. Kahramanmaraşlıların yanı sıra Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından fuara ziyaretçi geldi.

14 Konser, 5 Çocuk Tiyatrosu, 5 Açık Hava Sineması

23 gün boyunca yoğun ilgiyle devam eden Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenlendi.Kıraç, Bahadır Tatlıöz, Mustafa Keser, Yavuz Bingöl, Emre Fel ve Azerin gibi ulusal sanatçıların yanı sıra yerel seslerin de katılımıyla toplam 14 konser düzenlendi. Rafadan Tayfa, Kaptan Pengu, Maysa ve Bulut, Maceracı Yüzgeçler ve Kral Şakir gibi tiyatro gösterileri fuarda miniklere keyifli dakikalar yaşattı.Tosun Paşa, Sahibini Arayan Madalya, Bizim İçin Şampiyon, Süt Kardeşler ve Naim gibi Türk sinemasının birbirinden değerli filmleri açık hava sinemasında izleyicilerle buluştu.

Birbirinden Eğitici ve Eğlenceli Etkinlikler Vatandaşlarla Buluştu

Fuar süresince her gün birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler de vatandaşlarla buluştu. Her gün Sim Sırma’dan Yemeni’ye, Tezhip’ten Ebru’ya, Takı Tasarım’dan Kanaviçe’ye kadar onlarca deneyim alanı düzenlendi. Yine çocuklar için panayır çadırı, survivor parkuru ve VR balon turunun yanı sıra geleneksel Maraş oyunları da gerçekleştirildi. Birbirinden eğlenceli ekipmanların yer aldığı lunapark fuar boyunca çocuk, genç ve yetişkinleri ağırladı. Ayrıca esnaflar, alanda kurulan 170 stantta ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

“ŞehrimizeDaha Sıkı Sarılmamıza Vesile Oldu”

20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen ve büyük ilgi gören Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’mızı 31 Ağustos itibariyle noktaladık. Hemşehrilerimiz ve çevre illerden 1 Milyon 100 binin üzerinde misafirimizi ağırladık.Yıllar sonra yeniden anılar biriktirdiğimiz fuarımız; birbirimize ve şehrimize daha da sıkı sıkıya sarılmamıza bir vesile oldu diye düşünüyorum.Önümüzdeki yıllarda Ağustos Fuarımızı daha da geliştirerek devam ettireceğiz.Fuarımızı güzelleştiren hemşehrilerime, her gün heyecanla kepenk açan esnafımıza ve çok değerli ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

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