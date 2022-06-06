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Kahramanmaraş’taki Kocabor Şelalesi Doğaseverleri Hayran Bıraktı

Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri kapsamında toplamda 8 kilometre uzunluğundaki Göksun Kocabor parkuru geçildi.

Kahramanmaraş’taki Kocabor Şelalesi Doğaseverleri Hayran Bıraktı

Kahramanmaraş’taki Kocabor Şelalesi Doğaseverleri Hayran Bıraktı

Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri kapsamında toplamda 8 kilometre uzunluğundaki Göksun Kocabor parkuru geçildi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 15:57
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Doğa Yürüyüşleri kapsamında vatandaşları şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler doğal manzarasıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Göksun Kocabor Şelalesi’ni ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler toplamda 8 kilometrelik mesafe kat etti.

Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi.

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri etkinliğimiz kapsamında doğaseverlerle birlikte şehrimizin farklı mekânlarını ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Etkinlik kapsamında bu haftaki rotamız Göksun Kocabor Şelalesi oldu. Doğaseverlerin etkinliğimize göstermiş olduğu ilgi bizleri son derece memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte de vatandaşlarımızı şehrimizin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’taki Kocabor Şelalesi Doğaseverleri Hayran Bıraktı
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