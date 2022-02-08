Kahramanmaraş’taki kültür park için yıkım kararı! Bakın yerine ne yapılacak

Şehir merkezinde yer alan Kültürpark ile ilgili de bir dönüşüm çalışmasının başlatıldığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizde yer alan Kültürpark ile ilgili de talepler alıyorduk. Sayın Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, İç İşleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İl Başkanımız Sayın Fırat Görgel ile bir toplantı gerçekleştirdik. Valiliğimizin bu alanda yapılmasının uygun olacağı fikri ortaya çıktı. Mevcut haliyle 3 bin metrekarelik bir alana sahip valiliğimiz, Kültürpark’ta gerçekleştireceğimiz projeyle 10 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. İnşallah Valiliğimizi Kültürpark’ın olduğu alana inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı başlattık” dedi.