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Kahramanmaraş’taki mezuniyet defilesi büyüledi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından “Mezuniyet Defilesi” düzenlendi.

Kahramanmaraş’taki mezuniyet defilesi büyüledi!

Kahramanmaraş’taki mezuniyet defilesi büyüledi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından “Mezuniyet Defilesi” düzenlendi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 18:25

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Mezuniyet Defilesine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Ercan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin, Öğr. Gör. Yasemin Yasa koordinatörlüğünde hazırlamış oldukları koleksiyon çalışmaları salondaki katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin günlük, geleneksel, gotik, dekonstrüksiyon, abiye ve gelinlik gibi farklı temalarda hazırlamış oldukları giysi koleksiyonları defilede görücüye çıktı.

Defile sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci defilenin koreografisini yapan ve organizasyonunu sağlayanÖğr. Gör. Yasemin Yasa’ya belge takdiminde bulundu.

Defile günün anısına verilen kokteyl ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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