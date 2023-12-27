Kahramanmaraş’taki Yitiksöz yılın dergisi seçildi!

Edebiyatın başkentinden kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak, kültür envanterini zenginleştirmek ve entelektüel birikime katkı sağlamak için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz Dergisi, Edebiyat Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği tarafından yılın dergisi seçildi.

2020 yılında yayımlanmaya başlayan ve son olarak 19. sayısı okurlarla buluşan sanat, edebiyat ve düşünce dergisinin her bir sayısında usta şair ve yazarların kaleminden dökülen şiir, makale ve deneme türünde eserleryer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yitiksöz Dergisi’nin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergive https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlariinternet adreslerinden ulaşılabileceği belirtildi.