Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Kalekaya Mahallesinde içme suyu çalışması gerçekleştirdi.

Proje kapsamında mahallede muhtelif çapta 7.000 metre şebeke hattı çalışmasının 6.000 metrelik kısmı tamamlandı. Ayrıca Proje kapsamında Kalekaya Mahallesi'ne 1 Adet prefabrik betonarme depo yapımı gerçekleştirilecek. KASKİ Genel Müdürlüğü, Mahalledeki içme suyu çalışmalarını bir ay içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyor.

Kalekaya Mahallesi muhtarı Tevfik AVCI "KASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız istişare toplantılarında su problemimizi dile getirdik. Şükrolsun yapılan çalışmalarla mahallemiz büyük bir problemden kurtulmuş oldu. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, KASKİ Genel Müdürümüz Ahmet Bey'e ve çalışan ekiplerimize çok teşekkür eder, saygılar sunarım " dedi.