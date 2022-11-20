KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı Kurs Kayıtları Başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor. KAMEK’te kursiyerlere verilen eğitimlere Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı kursları da ekleniyor. Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı kurslarına kayıtlar 21 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 25 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kurs Merkezi’nden yapılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kurslara ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0344 215 40 40 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.