Kamek’te Yetişiyor, Dünya Mutfaklarında Çalışıyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) yeni dönemde 16 branşta eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda KAMEK’teki atölyelerden Aşçı Yardımcılığı kursiyerleri mutfak eğitimleri için kolları sıvadı. Uzman eğitmenlerin gözetiminde teorik eğitimlerini tamamlayan 28 kursiyer, Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel mutfaklarında pratikte de birçok yeterlilik kazanıyor. Toplamda 5 ay sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verilecek. Şimdiye kadar toplamda 461 kişinin mezun olduğu Aşçı Yardımcılığı kursundan sertifika alan kursiyerler, eğitimlerdeki kazanımlarıyla çeşitli otellerde ve dünya mutfaklarında istihdam edilebiliyor.