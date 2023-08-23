KAMEK’ten inşaat sektörüne yeni iş gücü!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da hayatın normale dönmesi noktasında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine destek olmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursu’nda (KAMEK) 28 farklı branşta eğitimler devam ederken; Kaynakçı, İnşaat Boyacılığı ve El ile Alçı ve Çimentolu Sıva kursları da yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, uzman eğitmenler tarafından atölyelerde verilen teorik bilgilerin yanı sıra gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle de el becerilerini artırıyor. KAMEK’te verilen eğitimlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ve yeni meslek edindiklerinibelirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yeni İş Gücü

Eğitmen Meltem Kutlu, “İnşaat teknolojisi öğretmeniyim. Kursiyerlerimizle iç cephe boyası konusunda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu kursun şehrimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Depremler sonrası özellikle inşaat alanında iş gücüne çok büyük ihtiyaç doğdu. İnşaat alanına yeni iş gücü kazandıracak bu kursta yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Bu projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi. Emin Altay ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu El ile Alçı ve Çimentolu Sıva kursunda öğrencilerimize sıva yapımı ile ilgili teorik bilgiler aktarıyor ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimizin kursa olan ilgisi mutluluk verici” diye konuştu.

Yeni Meslek Ediniyoruz

Kaynakçı Kursu öğrencisi İlker Taşcı, “Depremden etkilenen evimizde meydana gelen küçük hasarları tamir etmek için KAMEK’te düzenlenen bu kursa kaydoldum. Burada aldığımız eğitimlerle yeni bir meslek de ediniyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi. Diğer bir kursiyer Mustafa Dündar, “Hem kendi ihtiyaçlarımızı gidermek hem de yeni bir meslek edinmek adına bizler için son derece faydalı bir kurs. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.