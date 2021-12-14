KAMFOD fidanları toprakla buluşturdu!

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinliğe KAMFOD adına katılan Başkan Baki Özdoğan yaptığı açıklamada sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal farkındalık açısından önem arz ettiğini belirtti.

Başkan Özdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Sosyal sorumluluk projeleri kişilerin ve toplumun entegre olması ve kişilerin doğa ile iç içe olması açısından büyük önem arz ediyor.

Kahramanmaraş’ta yaptığımız kültürel ve toplumsal aktiviteler yanına doğa ile iç içe olarak bu projelerimize yenisini ekledik ve eklemeye devam ediyoruz. Bu projemizde Adıyaman’da fidan dikimi yaparak toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladık. Buradan katılan tüm derneklere ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş’ı her alanda temsil etmeye devam edeceğiz.”