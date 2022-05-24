KAMFOD’dan örnek sosyal proje; “hala vaktimiz varken üretelim”

Dünya genelinde yeni bir kriz dalgasının temel taşları hazırlanırken, KAMFOD Türkiye’nin mevcut zenginliğinin kullanımı ve verimli tarımsal üretimin artırılması ile ilgili yeni bir sosyal proje başlattı.

Projenin ana kapsamı sosyal medya ve yapılan sergilerle tarımın ülke ekonomisi ve verimli üretim için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, verimli arazilerin üretime kazandırılması amaçlanıyor.

KAMFOD, Başkanı Baki Özdoğan yaptığı açıklamada tarımsal üretimin dünya genelinde yeni bir krize doğru gittiğini ifade ederek, tarım alanında çekilen fotoğraf albümü ile bu farkındalığın sosyal medyada yayılması için KAMFOD olarak her geçen gün yeni projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Başkan Özdoğan; “Tarım alanında yeni bir krizin perdeleri aralanıyor. Bizim ülkemiz tarım alanında Dünya’nın sayılı zengin ülkeleri arasında yerini alıyor. The Economist dergisinin dikkat çektiği bu krizin ülkemizi teğet geçmesi için hepimizin tam üretim fonksiyonuna geçmesi lazım. Evinde saksıda üreten ile tarlada üreten çiftçilerimize kadar her birimiz bu sorumluluk alanında kendimize bir yer edinmeliyiz. Biz bu sosyal sorumluluk projesi ile insanlarımızın üretime olan dikkatini artırmayı amaçlıyoruz. Projemizin amacına ulaşması bizim en büyük hedeflerimizden birisi.”

ÇEKTİĞİMİZ FOTOĞRAFLAR İLE FARKINDALIĞI EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ

Başkan Özdoğan, çekilen fotoğrafların sosyal algı seviyesini tarımsal üretime doğru yönlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, çekilen tarım fotoğraflarının her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu belirtti.

Özdoğan; “Çektiğimiz fotoğrafların hepsinin ana amacı tarımsal üretimin ülke ekonomisine katkı sağlayarak gelecek nesillere tarım bilinci yüksek bir ülke emanet etmek. Sosyal farkındalık projemiz ile çektiğimiz fotoğrafların sergisini yapmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve bağlantılarımız devam ediyor.” Dedi.