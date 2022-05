KAMFOD’dan örnek sosyal proje; “hala vaktimiz varken üretelim”

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) yeni bir sosyal projeye imza atıyor. KAMFOD, her geçen gün önemi artarak devam eden tarımsal üretim eksikliğine sosyal farkındalık katmak için kolları sıvadı. The Economist dergisinin gündeme taşıyarak dikkatleri üzerine çektiği Buğday üretimindeki arz talep dengesizliğinin, dünyayı yeni bir krize doğru götüreceği, tarımsal üretimin ve tarımın değerinin her geçen artacağı bir dönemin kapılarını araladı.