KAMİMDER’den okullara TYT ve LGS hazırlık setleri yardımı

Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesinin açılış programının akabinde yapılan kitap dağıtım törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Sefer Aycan, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KAMİMDER Başkanı Bilal Güngör ve okul müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda KAMİMDER Başkanı Bilal Güngör ve Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, açılış konuşmaları yaparak öğrencilere dağıtılan kitapların başarılarına vesile olması temennisinde bulundular.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz ders kitaplarından sonra yine Bakanlıkça ücretsiz bir şekilde hazırlanan, öğrencilerimizin hem dijital hem de fiziksel ortamda ulaşabilecekleri yardımcı kaynak kitapların mevcut olduğunu belirterek, “Kaynakları tüm öğrencilerimizin mağduriyet durumları göz önüne alınmak suretiyle özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimize ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Yine Büyükşehir Belediyemiz ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında hem LGS’ye hem de YKS’ye girecek olan 8. ve 12.sınıflardaki öğrencilerimize de testlerini ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Tüm bunlarla birlikte eksiklikleri tamamlama bakımından KAMİMDER ile ÖNDER’in 8. ve 12.sınıf öğrencilerimiz için ücretsiz dağıtımını gerçekleştirecekleri sınavlara hazırlık setleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üniversite ve liselere giriş sınavları hazırlık setinden oluşan kitaplar, katılımcılar tarafından öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine takdim edildi.