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Kampüs fest coşkusu Kahramanmaraş’ta yarın başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Kampüs Fest; 12 Ekim Çarşamba günü (yarın) coşku dolu 2 etkinlikle start alacak. KSÜ’de saat 14.00’da ünlülerle gerçekleştirilecek ilk etkinliğin ardından, Bengü utulmaz şarkılarını Milli İrade Meydanı’nda saat 20.00’da Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirecek.

Kampüs fest coşkusu Kahramanmaraş’ta yarın başlıyor!

Kampüs fest coşkusu Kahramanmaraş’ta yarın başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Kampüs Fest; 12 Ekim Çarşamba günü (yarın) coşku dolu 2 etkinlikle start alacak. KSÜ’de saat 14.00’da ünlülerle gerçekleştirilecek ilk etkinliğin ardından, Bengü utulmaz şarkılarını Milli İrade Meydanı’nda saat 20.00’da Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirecek.

11 Ekim 2022 Salı 16:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen coşku dolu festival “Kampüs Fest” 12 Ekim Çarşamba günü (yarın) başlıyor. KSÜ Avşar Kampüsü Yunus Emre Kongre Merkezi’nde saat 14.00’da başlayacak ilk etkinlikte birbirinden ünlü isimler gençlerle buluşacak. Kadir Çöpdemir, Deniz Satar, Reşat Hacıahmetoğlu, Adem Metan ve Muscar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek ilk etkinlikte, gençler doyasıya eğlenecek. Milli İrade Meydanı’nda saat 20.00’da ise ünlü sanatçı Bengü unutulmaz şarkılarını Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlenecek ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.

Son Güncelleme: 11.10.2022 17:30
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Kampüs Fest Coşkusu Kahramanmaraş’ta Yarın Başlıyor!
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