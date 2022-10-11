Kampüs fest coşkusu Kahramanmaraş’ta yarın başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen coşku dolu festival “Kampüs Fest” 12 Ekim Çarşamba günü (yarın) başlıyor. KSÜ Avşar Kampüsü Yunus Emre Kongre Merkezi’nde saat 14.00’da başlayacak ilk etkinlikte birbirinden ünlü isimler gençlerle buluşacak. Kadir Çöpdemir, Deniz Satar, Reşat Hacıahmetoğlu, Adem Metan ve Muscar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek ilk etkinlikte, gençler doyasıya eğlenecek. Milli İrade Meydanı’nda saat 20.00’da ise ünlü sanatçı Bengü unutulmaz şarkılarını Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlenecek ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.