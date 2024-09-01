Kamuran Arık’tan çarpıcı itiraf: "Sendikalar eğitimcilerin yaralarını sarmadı"

Arık, sendikal mücadelelerinin memurların sosyal ve özlük haklarını korumak için devam ettiğini belirtti.

Arık, uzun yıllardır Kahramanmaraş'ta memur sendikacılığı içerisinde aktif rol aldığını ve bu süreçte eğitim çalışanları için yerelde ciddi kazanımlar elde ettiklerini vurguladı. Ancak, mevcut sendikaların özellikle deprem sürecinde eğitim çalışanlarına yeterli desteği sağlayamadıklarını ifade etti.

"Deprem Süreci Eğitim Çalışanlarını Yalnız Bıraktı"

Arık, depremin Kahramanmaraş'ta eğitim sektöründe yarattığı zorluklara dikkat çekerek, "Deprem bölgesindeki eğitim çalışanları unutuldu, yalnız bırakıldı. Mevcut sendikalar, deprem süreci boyunca eğitim çalışanlarına ne maddi ne de manevi anlamda yeterli desteği sağlayamadı. Sadece basına demeç verip, birkaç fotoğraf çektirerek sorunları çözümsüz bıraktılar" dedi.

Özellikle eğitim çalışanlarının barınma sorunlarının hala giderilmediğini belirten Arık, konteynerlerde zor şartlarda yaşamaya ve çalışmaya devam eden eğitimcilerin durumuna dikkat çekti. Ayrıca, depremden etkilenen birçok okulun hala onarılmadığını ve bu nedenle ikili eğitime geçildiğini ifade etti.

"Eğitim Çalışanlarına Yeterli Destek Verilmedi"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçici bir deprem ödeneği verilmiş olsa da, bu miktarın eğitim çalışanlarının kayıplarını karşılamaktan uzak olduğunu söyleyen Arık, "Eğitim çalışanlarının evleri, eşyaları gitti, aileleri mağdur oldu. Ancak maddi anlamda ciddi bir destek göremedik. Mevcut ekonomik şartlar gereği kamuda tasarruf tedbirleri açıklansa da, eğitimden tasarruf edilmemeliydi" dedi.

"Siyasetten Bağımsız, Eğitim Çalışanlarının Yanında Bir Sendika"

Genç Eğitim Sendikası'nın mevcut sendikal yapıya tepki olarak kurulduğunu belirten Arık, siyasetten bağımsız bir şekilde sadece eğitim çalışanlarının ve öğretmenlerin yanında olduklarını vurguladı. "Memur sendikacılığında siyasetten bağımsız bir örgütlenme gerekmektedir ve biz de bu anlamda siyasetten bağımsız bir konfederasyonun kurucu sendikasıyız" şeklinde konuştu.

"Deprem Bölgesinde Eğitim Kurumlarının İnşası Hızlandırılmalı"

Arık, deprem bölgesindeki eğitim kurumlarının bir an önce inşa edilmesi gerektiğini belirterek, eğitim çalışanlarının barınma sorununun çözülmesi ve depremden önceki düzene geri dönülmesi için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin zor şartlarda farklı bölgelere gönderilmesinin de büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

Kamuran Arık, deprem bölgesindeki eğitim çalışanlarının hem maddi hem de manevi olarak desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Eğitim çalışanları, zor günlerinde sendikalarının yanlarında olmasını istiyor. Biz bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.