Kanbur Güven Tazeledi

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (KMESOB) bağlı meslek odalarının yeni dönem başkanları şekillenmeye devam ediyor. Bugüne kadar pek çok odanın seçimi tamamlanırken son olarak Kahramanmaraş Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası da seçim heyecanı yaşadı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Genel kurulda Lokantacılar Odası'nın dönem faaliyet ve denetim kurulu raporları görüşülerek oy birliği ile onaylandı. Raporların okunup kabul edilmesinin ardından seçime geçildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Erdal Kanbur, bir kez daha odanın başkanı oldu.



“ESNAFIMIZ KENT İÇİN ÖNEMLİDİR” Öncelikle her zaman ki gibi bugün buraya gelip şahsımı ve yönetimime tekrar görev veren değerli üyelerimize teşekkür ederim diyen Erdal Kanbur, Esnafların kent için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, Yeni dönemde de camiadaki esnafların şartlarını daha iyi hale getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Kanbur, “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada üyelerimizin menfaati, sorunların çözümü için uğraşacağız. Mesleğine, meslektaşlarına ve bu odanın doğru, adil, şeffaf yönetimine kendini adamış bir kardeşiniz olarak camiamızı daha müreffeh günlere hep birlikte el ele gönül gönüle sizlerle beraberce taşıyacağımıza inancım tamdır. Genel kurulumuzun esnaf camiamıza hayırlı olmasını diliyorum”



“BU DÖNEM ODA BAŞKANLARIMIZ BÜTÜN EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI” Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ise, “Erdal Kanbur Başkanımıza gösterdikleri teveccühten dolayı bütün lokantacı esnafıma teşekkür ediyorum. Bu dönem oda başkanlarımızın verdiği emeğin boşa gitmediğini gördüm. Bütün emeklerinin karşılığını aldılar. Zaten bundan sonra 2 oda seçimimiz var, onlarda biterse seçim süreci tamamlanıyor” dedi.



