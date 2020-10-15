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Kapıçam şehir mezarlığı’na definler başlıyor

Büyükşehir, yeni mezarlık alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Definler, 16 Ekim Cuma gününden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı’na yapılacak.

Kapıçam şehir mezarlığı’na definler başlıyor

Kapıçam şehir mezarlığı’na definler başlıyor

Büyükşehir, yeni mezarlık alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Definler, 16 Ekim Cuma gününden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı’na yapılacak.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:50
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Adil Mezarlığı’nın tam kapasiteye ulaşması sebebiyle Kapıçam’da oluşturulan yeni şehir mezarlığında hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşmelerle Kapıçam’da 2 milyon metrekarelik alanın şehir mezarlığı olarak tahsisi gerçekleştirilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyeleriyle yaptığı alan ziyaretinde hazırlıkların kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı.

Bölge Hazır Hale Getirildi

Fen İşleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla bölge definlere hazır hale getirildi. Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşım sağlayacak bin 100 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yol asfaltlandı. Cami, gasilhane ve morg yapımının da planlandığı bölgeye definler 16 Ekim Cuma günü başlayacak. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Definler, 16 Ekim Cuma gününden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı’na yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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