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Kapıçam’da ilk etap tamam

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyon metrekare alan üzerinde oluşturulan Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda ilk etap çevre düzenlemesi tamamlandı.

Kapıçam’da ilk etap tamam

Kapıçam’da ilk etap tamam

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyon metrekare alan üzerinde oluşturulan Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda ilk etap çevre düzenlemesi tamamlandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 16:42
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda ilk etap çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Şeyhadil Mezarlığı’nın kapasitesinin dolması üzerine oluşturulan Kapıçam Şehir Mezarlığı toplamda 2 milyon metrekare alan üzerinde yer alıyor.

Demografik istatistiğe göre planlanan şehir mezarlığının kentin yaklaşık 100 yıllık defin ihtiyacını karşılaması planlanıyor. Yapılan bin 100 metre bağlantı yolu ile şehir merkezine doğrudan ulaşımın sağlanabildiği mezarlıkta ilk etapta 400 dönüm alanın çevre düzenlemesi tamamlanarak defin işlemlerine hazır hale getirildi. Toplamda 10 bin mezarlık alanının bulunacağı bölgede idari bina, gasilhane ve morg, depo, cami ve müştemilatı, atölyeler ve kademe binası da inşa edilecek.

Son Güncelleme: 22.04.2021 18:19
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