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Kar devirdi Büyükşehir temizledi

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kırılan ağaç dallarını temizledi.

Kar devirdi Büyükşehir temizledi

Kar devirdi Büyükşehir temizledi

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kırılan ağaç dallarını temizledi.

31 Ocak 2021 Pazar 18:31
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tüm şehirde aniden etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, yoğun yağış sebebiyle kırılarak çevreye saçılan ağaç dallarını temizledi. İl genelinde onlarca noktada devrilen yüzlerce ağaca ve kırılan dallara müdahale eden ekiplere, budama platformları, yükleme kamyonları ve iş makinaları eşlik etti. Çalışmalarda, vatandaşlar için tehlike oluşturan dallar kesilerek güvenli hale getirildi. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, Necmettin Erbakan Bulvarı ve Onikişubat Bisiklet Yolu (Üngüt Mevkii) arasındaki 7 Kilometrelik arterde çalışmalarını tamamladı.

Son Güncelleme: 31.01.2021 19:30
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