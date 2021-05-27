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Karaelbistan Ve Çiçek Mahallesi İmar Planı Duyurusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan ve Çiçek mahallelerinin yeni imar planı ile ilgili meclis kararını duyurdu.

Karaelbistan Ve Çiçek Mahallesi İmar Planı Duyurusu

Karaelbistan Ve Çiçek Mahallesi İmar Planı Duyurusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan ve Çiçek mahallelerinin yeni imar planı ile ilgili meclis kararını duyurdu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:48
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi meclisinin Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi ve Çiçek Mahallesi ilgili yeni “Nazım İmar Planı” kararı duyuruldu.

Yapılan duyuruda; “İlimiz Elbistan İlçesi, Karaelbistan Mahallesinde 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ile Çiçek Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanarak, Büyükşehir Belediyesince söz konusu planlar 21/10/2020 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiş ve planlar 01.12.2020 – 30.12.2020 tarihlerinde askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askıya çıkarılan imar planlarına yapılan itirazlar İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülerek hakkında karar alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 31/03/2021 tarihli toplantısında 2021/3-6 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmıştır. Kabul edilen itirazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği paftaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet sitesi, www.kahramanmaras.bel.tr ve Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (1.kat) ilan panosunda 18/05/2021-16/06/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmektedir. Ayrıca bilgi amaçlı olarak Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığında da (Elbistan Ek Hizmet Binası) itirazlara ilişkin planlar ilan edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

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