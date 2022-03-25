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Karaoğlan koleji için dev konsorsiyum anlaşması!

Açıldığı ilk sene yakalanması güç bir başarıya imza atan Karaoğlan Koleji için bir araya gelen iş adamları Dev bir Konsorsiyum anlaşmasına imza attılar.

Karaoğlan koleji için dev konsorsiyum anlaşması!

Karaoğlan koleji için dev konsorsiyum anlaşması!

Açıldığı ilk sene yakalanması güç bir başarıya imza atan Karaoğlan Koleji için bir araya gelen iş adamları Dev bir Konsorsiyum anlaşmasına imza attılar.

25 Mart 2022 Cuma 15:50
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Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında bir araya gelen Afşin’in eğitim sevdalısı iş adamları Karaoğlan Kolejinin gücüne güç katmak amacıyla bir anlaşma yaptılar.

Konuya ilişkin Kamuoyu bilgilendirmesi yapan Karaoğlan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karaoğlan; Kıymetli Vatandaşlarımız; Bölgenin en büyük eğitim yatırımı olarak hizmetinize sunmuş olduğumuz Karaoğlan Koleji ilk yılında bile yakalanması güç başarılara imza atmıştır. Eğitim faaliyetlerini sosyal ve kültürel faaliyetlerle destekleyip, eğitimde lokomotif görevini üstlendiği Afşin / Elbistan bölgesini uluslararası alanda gururla temsil etmeyi hedef edinen Karaoğlan Koleji, İlçemizde yine bir ilki gerçekleştirerek dev bir konsorsiyum anlaşması yapmış ve gücüne güç katmıştır dedi.

Bünyemizde gerçekleşen bu konsorsiyumun ilçemizde ve bölgemizde örnek olacağı, yeni yatırımcıların bir araya gelerek birbirini cesaretlendireceği ve netice olarak ilçemize yeni büyük yatırımlar kazandırmada öncü olacağı aşikardır. Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu olarak amacımız ortak paydamız olan geleceğimiz gençlerimizin kendini tamamlamış bireyler olarak topluma kazandırılması ve bölge eğitimini ulusal alanda üst sıralara taşınması olacaktır diyen Karaoğlan, Bölgenin her anlamda en güçlü yatırımı haline dönüşen Karaoğlan Kolejinin bu yapılanmasının İlçemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım dedi.

Karaoğlan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karaoğlan; ayrıca Bu konsorsiyumun içinde yer alıp, memleket çocuklarımızın eğitiminde pay alan; Ticaret Odası Başkanı’mız Bekir Sıtkı Can’a, İş adamı Hamit Bülent Eken’e, Ziraat Odası Başkanı’mız İbrahim Emiroğlu’na, İş Adamı Mehmet Kalender’e İş adamı Murat Taş ’a , Emekli Albay İrfan Tüten ’e ,İş adamı Ayhan Karabulut’a, Avukat Bülent Naci Yücel’e , Avukat Oktay Güneş’e ,Müteahhit İlyas Şahan’a , İş adamı Mehmet Ateş’e ,İş adamı Feridun Kaya ’a ,Müteahhit Turgut Mercimek ’e ,İş adamı Erkan Peker’e ,Eğitimci Selahattin Özdemir beyefendilere teşekkür ediyorum dedi.

Son Güncelleme: 25.03.2022 19:40
Anahtar Kelimeler:
Karaoğlan Koleji Için Dev Konsorsiyum Anlaşması!
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