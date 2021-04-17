Karaziyaret projesini neden göz ardı ediyorsunuz

Sponsorlarımız dört yıldır hazır,üniversitemizden gerekli izin alındı,sadece Antep yolundan bir ila iki km yol açacaksınız hepsi bu.!

KARAZİYARET PROJESİ NEDİR.?

KARAZİYARET KSÜ Karacasu kampününde bulunduğu Antep yolunun kenarında olan ormanlık tepedir.!

637 senesinde Halid bin Velid Hz komutasında maraşı feth eden o şanlı ordunun karargâhının olduğu işaret edilen tepedir, bu tepede Maraş'ın fethinde şehid olan 200 ün üstünde Sahabi kiram efendimizin yattığı rivayet edilir.!

Ayrıca Karaziyaret olarak anılan zatın sahabenin büyklerinden Miktad bin Esved Hz olduğu bir çok kaynakta belirtilmektedir.!

MAKSATDER in projesi nedir.!

Malik Ejder Hz istirahatgahında olduğu gibi bir türbe ve mescit.türbede halen bu mevkide bulunan Karaziyaret Hz ve Maraş fatihi Halid bin Velid vz makam ve Şehid sahabi kiram efendilerimize anlamlı bir şehidlik.!

BU PROJE BAHSİ GEÇEN YOL YAPIMI YÜZÜNE BEKLEMEKTEDİR.!

Önceki dönem büyük şehir belediyesi başkanı sn Fatih Erkoç beyden red cevabı aldık.!

Dulkadiroğlu belediye başkanı önce tamam dedi,sonra biz yapacağız orayı dedi,üç yıldır ne yapıyorlar nede yaptırıyorlar niye.?

Yarına çıkma garantinizmi var.?

KARAZİYARET PROJESİ GERÇEKLEŞİRSE MARAŞA KATKISI NE OLUR.?

1-Peygamber efendimizin biz Maraşlılara emanetleri olan ashabı kiram efendilerimize sahip çıkacağız.!

2- Şehit Ashabı kiram efendilerimize karşı minnet borcumuzun bir kısmını yerine getireceğiz.!

3- Yarın Sırat köprüsünden geçerken, Allah Resulü sa efendimizden Şefaat isteme yüzümüz olacak.!

Bu yazdıklarım bu projenin manevi boyutları.!

Birde maddi boyutlarına bakalım.!

1- Maraş sahabiler şehri olarak anılacak.

2-Maraşa ülkemizin ve dünyanın her tarafından müslüman inanç turizmi olacak.!

3- hem ahiretimiz hem dünyalığımız kazanacak

O halde niye bu inat,niye bu öteleme yetkililer buna bir açıklama yapmalıdır,onlardan geçerli bir bahane bekliyoruz.!

Bu yazıyı lütfen bolca paylaşalım arkadaşlar, biz senin emanetlerine sahip çıktık ya rasulullah deme şansımız olsun

NOT sn başkanlar hani diyoruz ya menevi binalarımızı ve mezarlarımızı CHP yok etti.!

Sizlerde yapmıyorsunuz,yaptırmıyorsunuz.!

O halde sizin CHP belediyelerinden farkınız ne.?