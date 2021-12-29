Kasaplar Odasına İddialı Aday: Hakan Deligönül

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanlığına, sektörün en tecrübeli isimlerinden biri olan Hakan Deligönül aday olduğunu açıkladı. Deligönül’ün, adaylığını açıklamasıyla, daha önceden adaylık açıklaması yapan iki isim, Deligönül lehine geri çekildi.

Kahramanmaraş’ta kasap camiasının yakından tanıdığı ve çok sevdiği bir isim olan Hakan Deligönül’ün Kasaplar Odası Başkan adaylığı, kasap esnaflarında büyük sevinç uyandırdı. Kendi şehrinde yaklaşık 30 yıldır Kasaplık mesleğini icra eden Deligönül, sektörün sorunlarına vakıf olması, mesleki hassasiyeti ve barışçıl bakış açısıyla Kasaplar Odası’na talip olduğunu ifade ederek; birlik, beraberlik ve dayanışma sözü verdi.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkan Adayı Hakan Deligönül, “1979 Kahramanmaraş doğumluyum. 30 yıldır kasaplık mesleğini icra ediyorum. Bizzat bu işi yapan insanlardan biri olarak kasaplık mesleğinin sorunlarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu problemleri yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslektaşlarımız ve odamızın paydaşlarıyla birlikte iyi ilişkiler kurarak çözeceğime inanıyorum” dedi.

Mevcut yönetimin eksiklikleri ve sağladıkları hizmetin yetersiz kalması nedeniyle Kasaplar Odası Başkanlığına aday olduğunu belirten Hakan Deligönül, şöyle konuştu: “Kasaplar Odası Başkanlığına aday oldum çünkü bu bir hizmet yarışı. Ben de mevcut yönetimin eksikliklerini gördüğüm ve daha iyi hizmet edebileceğimiz düşüncesiyle aday oldum. Esnaflarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak için aday oldum. Esnaflarımız arasında güçlü bir dayanışma sağlamak, onların sorunlarını çözüme kavuşturma için aday oldum. Bununla birlikte kasap esnafları olarak halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için aday oldum.”

“HAYVAN PAZARINDA ALTYAPI EKSİKLİĞİ VAR!”

Hayvan pazarının altyapı eksikliğinden dolayı esnafın büyük sıkıntı yaşadığını aktaran Deligönül, şu açıklamalarda bulundu: “Hayvan pazarımızda, esnaf olarak sahipsiziz. Sayı itibariyle hayvan pazarı yeterli ancak hizmet konusunda çok yetersiz. Hem halkımıza hem de esnafımıza yetersiz. Hayvan pazarlarında altyapı sorunumuz var, pazarda içecek suyu bile bulamıyoruz. Bir tane adaklık hayvan pazarımız var, o da rezalet içinde! Biz esnafımızın yaşadığı sorunlara neşter vurmak için aday olduk. Allah nasip ederde seçilirsek hizmet edeceğiz. Şu anki başkan belediyelerle sıkıntılı, mezbahanelerle sıkıntılı, bir çözüm bulamıyor. Biz seçilirsek yerel yönetimlerle uyumlu çalışıp kasap esnafımızın yaşadığı sorunları istişareye dayalı barışçıl bir yolla çözüme kavuşturacağız.”

Deligönül, son olarak şunları kaydetti: “Avrupa Birliği, Tarım Bakanlığı, Çevre İl Müdürlüğü standartları; gıda güvenliği ve hijyenle ilgili konularda, kasaplık mesleğini çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde olması gerektiği yere taşıyabilecek yetenekte olduğumu düşünüyorum. Bunu başaracağıma inanıyorum. Seçime giren diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum.”